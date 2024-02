Brigantina Ana Fernandes vai competir no 4º Torneio Inter-Regiões

A jogadora brigantina de hóquei em patins, Ana Fernandes, foi convocada para a Selecção Distrital de Hóquei em Patins da Associação de Patinagem do Porto, para disputar o 4º Torneio Inter-Regiões dos 100 Anos da Federação Portuguesa de Patinagem, nos próximos dias 9, 10 e 11 de Fevereiro de 2024, no Pavilhão de Vila Praia de Âncora.

A hoquista de Bragança vai participar nesta competição pela terceira vez, sendo que o ano passado venceu o 3º Torneio Inter-Regiões, em Paredes, coisa que pretende repetir no próximo fim-de-semana, em Vila Praia de Âncora. “O ano passado vencemos este torneio e este ano pretendemos revalidar o título. É uma competição importante para a nossa evolução, visto que lidamos com treinadores novos, com jogadoras de outros clubes, aprendemos novas técnicas e temos mais visibilidade”.

Quanto ao objectivo neste torneio passa por “tentar ganhar jogo a jogo”.

Ana Fernandes, de 16 anos, transferiu-se esta época para o Gulpilhares, equipa de Vila Nova de Gaia, proveniente do Clube Académico de Bragança. Neste momento, compete no Campeonato Nacional de Seniores Femininos e refere que a época está a correr bem. “Está a correr bem. Está a ser uma nova experiência, estou a conseguir evoluir como jogadora e tenho descoberto novas coisas no mundo do hóquei”.

Ana Fernandes vai competir no grupo A pela Associação de Patinagem do Porto onde vai enfrentar as Associações de Patinagem de Aveiro, Leiria e Lisboa.

A hoquista brigantina triunfou na primeira edição do Campeonato da Europa Feminino de sub-17, disputado em Itália, em Setembro de 2023.

Foto: ACD Gulpilhares