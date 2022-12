Brigantinas mostram capacidade de superação e somam vitória em Viana do Castelo

Foi um triunfo difícil mas muito especial para a formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança. As brigantinas venceram, este domingo, fora de portas, o VC Viana do Castelo por 2-3, na jornada 11 do Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga.

A equipa transmontana apresentou-se bastante desfalcada, com várias baixas, e foi necessário apelas ao espírito de grupo e de superação para terminar o encontro com uma vitória.

O jogo não começou bem para o CAB, que perdeu os dois primeiros sets com os parciais de 25-15 e 25-23, mas a raça que caracteriza a formação treinada por Pedro Jacinto foi determinante para dar a volta ao marcador. As brigantinas venceram os sets seguintes por 23-25, 6-25 e 6-15. “Foi uma vitória muito difícil, com baixas em tosos os sectores. Tivemos que adaptar as atletas e elas mostram que não são atletas de uma posição mas sim de voleibol. Entrámos mal no jogo, quando nos reencontramos vencemos o terceiro set, o seguinte e fechámos o último com uma vitória. São dois pontos muitos importantes. Estamos surpreendidos e rendidos a estas guerreiras”, afirmou o técnico, Pedro Jacinto.

Esta foi a segunda vitória das brigantinas no espaço de três dias, depois de, na passada quinta-feira, terem derrotado o Dumiense também por 3-2.

O CAB segue no terceiro lugar com 22 pontos e no dia 18 de Dezembro defronta o CARTaipense na 11ª jornada do Inter-Regional.

Foto de CAB