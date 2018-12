Brigantinas querem repetir feito de 2018

As brigantinas querem voltar a garantir a presença no lote das oito melhores selecções distritais do país na fase nacional do Torneio Inter-associações (TIA). Para tal a equipa da A.F. Bragança terá que vencer a fase zonal à semelhança do que foi conseguido pelas sub-16 há um ano, em Macedo de Cavaleiros.

Desta vez a prova realiza-se em Mondim de Basto, com início na sexta-feira (dia 4), e a turma de Bragança tem duas baixas: Lara Ferreira (AD Paredes) e Beatriz (C.A. Macedo de Cavaleiros) ficam de fora por lesão.

O restante grupo está “confiante e empenhado” em vencer, afirmou Sílvio Carvalho, coordenador técnico regional da A.F. Bragança. E a participação no torneio em Mangualde, no passado fim-de-semana, serviu de preparação para a prova em Mondim de Basto. “Em Mangualde registámos um empate e uma derrota mas em termos de desempenho as jogadoras corresponderam às nossas expectativas”, disse.

As formações adversárias são velhas conhecidas, Viseu e Vila Real, tendo o primeiro confronto do TIA com a selecção vilarealense, na sexta-feira. “Queremos a melhor classificação possível que passa por vencer. Os jogos vão ser equilibrados, vamos analisar o que fizemos bem e menos bem em Mangualde para estarmos preparados para o torneio. Sabemos que se vencermos o primeiro jogo ficamos em boa posição para vencer a fase zonal”.

Bragança defronta Vila Real na sexta-feira, dia 4, às 19h00, e encerra a participação no Inter-associações de futebol feminino sub-17 frente a Viseu, no domingo.