Brigantino estreia-se como técnico principal do Hóquei Clube Santa Cruz

O brigantino, de apenas 23 anos, assume pela primeira vez o comando técnico de uma equipa sénior, depois já ter trabalho com os escalões de formação.

Carlos confessa que “não estava à espera” do convite para orientar uma formação sénior, mas depois de “pensar e maturar a ideia” decidiu aceitar.

“Em Maio do ano passado fui abordado inicialmente para jogar. Entretanto, fui conhecer o clube e as pessoas. Surgiu, então, como tenho o curso de treinador, a proposta para assumir a equipa como treinador principal. Fiquei surpreendido, pois não estava à espera. É verdade que queria treinar na zona do Porto, pela competitividade, mas sempre pensei em equipas de formação. Depois de pensar na ideia decidi aceitar e arriscar por me sentir preparado”.

O Hóquei Clube Santa Cruz é um clube com história no panorama nacional da modalidade e de onde saiu talento, o guarda-redes Ricardo Silva, que ao serviço do Benfica venceu a Liga dos Campeões, e Carlitos Martins, que, juntamente com o brigantino Ricardo Figueira, venceu a Liga Europa pelo Sporting, são exemplos disso.

Entretanto, dificuldades financeiras levaram o emblema de Matosinhos a fechar portas durante dez anos e há quatro voltou à actividade. “O objectivo agora é consolidar o clube, ter boas bases financeiras e criar bases nos seniores para cimentar o Hóquei Clube Santa Cruz numa boa posição na tabela classificativa”, referiu Carlos Esteves.

No plantel, o brigantino conta com jogadores bastante jovens, “com uma média de 24 anos”, salpicado com alguma experiência. “Temos três ou quatro jogadores com os seus 40 anos, que nos vêm dar conhecimento e experiência”, acrescentou.

O percurso de Carlos Esteves no hóquei em patins começou em Bragança. Fez formação no Clube Académico de Bragança, deu o salto para o F.C. Porto e ainda jogou no Carvalhos. O CAB foi “a casa mãe” do agora treinador. “Joguei no Académico 15 anos, onde tive uma aprendizagem enorme e absorvi tudo que aprendi com os treinadores Fernando Sequeira ou Pedro Rodrigues, são duas referências do clube”.

Para além de treinar a equipa sénior do Hóquei Clube Santa Cruz, Carlos Esteves também assume funções na escola de patinagem do clube “Os Cruzetas”.