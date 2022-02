Brigantino Pizzi interessa ao Basaksehir da Turquia

Segundo a edição online do jornal Record, “a informação é avançada nas redes sociais por vários jornalistas turcos, que referem que o clube já iniciou contactos com as águias de forma a começar as negociações”.

O médio brigantino tem vindo a perder espaço na formação encarnada e desde o início de 2022 somou apenas 16 minutos, divididos por três jogos, o último frente ao Sporting na final da Allianz Cup, que o Benfica perdeu por 1-2.

Pizzi veste a camisola do Benfica há oito temporadas.

Foto de SL Benfica