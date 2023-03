Brigantino Tiago Parente chamado para Ronda de Elite

Tiago Parente, jogador do S.L. Benfica, faz parte da lista dos 23 convocados por Filipe Ramos, seleccionador nacional sub-17, para a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa, que vai ser disputada entre os dias 13 e 28 de Março.

O defesa de 16 anos, natural de Bragança, volta a ser chamado à equipa das Quinas desta vez para três jogos. Portugal integra o grupo 5 e defronta a Eslováquia no dia 22 de Março, a Polónia no 25, e a Chéquia no dia 28 de Março.

A fase final da competição vai realizar-se na Hungria, entre os dias 17 de Maio e 2 de Junho deste ano.

Tiago Parente joga na formação sub-17 do Benfica. Esta temporada, o brigantino já realizou 24 jogos e apontou quatro golos.

O defesa assinou em 2022 o primeiro contrato profissional com o Benfica, onde chegou na época 2018/2019, depois de ter passado pelo Centro de Formação e Treino benfiquista de Viseu e de se ter iniciado no Futebol Clube Mãe d ´Água.

Foto de FCMA