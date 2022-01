Brigantinos cumprem objectivos no Nacional de Pista Coberta e no Corta Marto Verde

Em femininos, Cláudia Rodrigues, que recuperou de uma lesão, competiu no sábado e contribui para o apuramento da ADR Água de Pena para a primeira divisão nacional. A atleta brigantina ficou na primeira posição no salto em altura, com 1,61 metros, e alcançou o terceiro lugar no pódio no lançamento do peso, com 10,91 m. Na classificação geral da competição, Cláudia Rodrigues quedou-se pelo quarto lugar no salto em altura e o sexto no lançamento do peso.

Quanto a Eva Fernandes participou nos 1500 metros e terminou no 12º lugar, com o tempo de 05:02.24. A brigantina vai manter-se na 2ª Divisão com o Grupo Recreativo Eirense.

Já no domingo, em Coimbra, Pedro Carneiro, foi quarto classificado em M45 e nono da geral do Corta Mato, Campeonato Distrital de Infantis, Benjamins A e B e Longo Master´s.

Quanto à Fase de Apuramento do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta decorreu em dois locais distintos e em simultâneo, Braga e Pombal.