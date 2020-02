Brigantinos no Algarve Bike Challenge

O casal brigantino estreou-se no evento que é um autêntico desafio de superação pessoal. “Foi incrível e vai ficar para sempre na memória”, disse Raquel Diz.

O percurso para esta oitava edição foi melhorado, contou com cerca de 165 km e mais de 4000 metros de acumulado. A exigência física e técnica era grande mas não impediu os brigantinos de concluir a prova. “A satisfação e a alegria com que chegámos ao fim compensaram todas as dificuldades do percurso. A organização foi excelente e as paisagens muito bonitas”, acrescentou Tiago Machado.

O Algarve Bike Challenge é uma competição por etapas para equipas, em duplas, com orientação por GPS.