Brigantinos somam vitória caseira

Um triunfo moralizador para os brigantinos e que valeu “pela atitude e evolução que os jogadores demonstraram”, sublinhou Carlos Grijó, técnico da equipa.

Os Estrelas foram a jogo desfalcados, mas as ausências na equipa não impediram os locais de somarem a vitória. “Foi um jogo difícil, tínhamos alguns jogadores importantes indisponíveis, mas cumprimos o objectivo que definimos no início da semana de não permitir pontos fáceis ao adversário. Defendemos com muita intensidade os 4 períodos, apesar das baixas. Acreditamos no trabalho que temos feito ao longo da época, eles adoram isto, no fundo isso é o mais importante, e o gosto e a vontade deles, no treino e no jogo, foi o que permitiu a excelente exibição de hoje”, afirmou o treinador.

Na próxima jornada, marcada para sábado, dia 4 de Junho, os Estrelas Brigantinas voltam a jogar em casa, desta feita com o Guifões SC 2. A partida tem início às 11h30, no Pavilhão da Coxa.