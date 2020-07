Bruno Faria e Luís Lombo são reforços para a baliza do F.C. Vinhais

As mais recentes contratações são para a baliza: Bruno Faria (ex-G.D. Sendim) e Luís Lombo (ex-Argozelo).

Bruno Faria tem 19 anos e defendeu as redes do Sendim na temporada passada, realizando 11 jogos (nove para o campeonato e dois para a taça distrital). O jovem guardião fez formação no Grupo Desportivo de Bragança e conta com uma passagem pelo G.D. Chaves na época 2014/2015.

Já Luís Lombo, de 22 anos, alinhou pelo Argozelo na temporada passada, depois de ter feito formação no GDB, onde se estreou como sénior.

Os dois guarda-redes juntam-se a Adolfo, Michel e Litcha no lote de contratações.

No que diz respeito às renovações, Diogo Beato, Tiago Ferreira, Lólis, Paulinho, Renato Graça e Diogo Fernandes vão continuar na equipa treinada por Nuno Fernandes.