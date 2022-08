Bruno Miranda assume liderança do NAC com promessa de dar um novo rumo ao clube

Bruno Miranda é o novo presidente do Nordeste Automóvel Clube e assume a liderança com um único propósito, “dar vida e credibilidade ao clube”. “Eu fui um pouco desafiado para pegar no clube. Não venho com qualquer interesse pessoal. Eu venho para trabalhar, para lavar a cara do clube, tal como fez a anterior direcção. O importante não é o passado, o importante é o futuro”, afirmou.

O novo líder do NAC é natural de Bragança, tem 43 anos, e sucede a Bruno Fernandes, que tinha sido eleito em 2017, num altura crítica e difícil em termos financeiros. Bruno Miranda deixa uma palavra de apreço à anterior direcção e quer continuar a realizar “um trabalho de transparência”. “Aproveito para agradecer à anterior direcção que conseguiu reduzir e muito a dívida, que neste momento é mínima. Não vou falar de valores, mas se a dívida fosse muito grande não assumia o clube e seria mais fácil formar um clube novo”.

Bruno Miranda está disposto a arregaçar as mangas para revitalizar um clube com 40 anos de história e que outrora já teve cerca de 900 sócios. Por isso, o novo presidente do NAC vai unir esforços para recuperar os sócios antigos e cativar novos amantes do desporto automóvel. “Será um trabalho complicado, mas vamos tentar recuperar o que tínhamos. É um clube que já representou a cidade e a região. Queremos juntar todas as pessoas que queiram ajudar para reactivar o clube, para voltar a dar vida ao NAC e recuperar a sua credibilidade”, afirmou.

Há muito que o novo líder do Nordeste Automóvel Clube está ligado ao automobilismo, sobretudo através da organização de passeios de clássicos e essa será uma das apostas iniciais. “Inicialmente vamos apostar em eventos sem cariz competitivo. Não estamos a pensar em rampas nem em perícias, pois são eventos com que requerem gastos, mas vamos realizar passeios e actividades culturais”.

Bruno Miranda pretende continuar a colaborar com outros clubes e entidades, como é o caso do Aeroclube de Bragança no Careto Airshow, e tem também em projecto a requalificação do edifício da sede do clube.

O novo presidente do Nordeste Automóvel Clube toma posse no próximo mês de Setembro, em data a definir.