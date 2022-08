Bruno “Rato” avança para a quarta época no Rebordelo

O Rebordelo garantiu a renovação de Bruno Rato para a temporada 2022/2023. O guarda-redes, titular indiscutível na formação do concelho de Vinhais, vai somar a quarta época no clube. Em 2021/2022 alinhou em 23 jogos.

Bruno Rato é um dos jogadores que faz parte do núcleo duro da formação treinada por Nuno Loureiro.

O guardião conta ainda com passagem pelo GD Valpaços. Rato fez formação no G.D. Chaves e no Varzim.