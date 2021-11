Bruno Souza o homem golo do Grupo Desportivo Sendim

Bruno Aguiar Souza é uma das figuras da Divisão de Honra Pavimir. O ponta de lança é a referência do ataque do Grupo Desportivo de Sendim e o terceiro melhor marcador do campeonato, com quatro golos apontados.

O jogador brasileiro, de 24 anos, chegou à formação do concelho de Miranda do Douro na temporada passada, mas acabou por não se estrear, pois o campeonato terminou à nona jornada devido à pandemia.

Esta não é a primeira passagem do atacante pelo nosso país. Em 2015, ainda júnior, representou o SL Marinha, da Marinha Grande. A oportunidade para se mudar para Portugal surgiu depois de ter participado num torneio, no Brasil, com a camisola do Marítimo.

Bruno acabou por regressar ao Brasil e na temporada passada voltou a tentar a sorte no nosso país. Desta vez no Pinhalnovense, no Campeonato de Portugal. “Cheguei na época passada e fiquei lá três meses, mas as coisas não correram bem, não jogava, e pedi para sair. O rapaz que me trouxe para Portugal conseguiu colocar-me no Sendim”, contou o jogador.

E é no Grupo Desportivo de Sendim que tem mostrado talento e veia goleadora. Em cinco jornadas já marcou quatro golos, é o terceiro melhor marcador do campeonato. “O trabalho dá resultado. Quando nos focámos o trabalho dá resultado”, afirmou.

Bruno garante que o Sendim “vai dar trabalho às equipas ditas candidatas”, num campeonato que considera “equilibrado”. “Não vejo grandes diferenças entre as equipas”, acrescentou.

Em Sendim concilia o futebol com o trabalho numa tanoaria. A adaptação foi fácil, mas o frio ainda é difícil de suportar. “O que me custou e custa mais é o frio. Uso quatro casacos para trabalhar. O clima é muito diferente do que estava habituado. O frio no Brasil é de 15 graus. Por aqui as temperaturas são negativas”.

Bruno Souza tem como referência o melhor do Mundo, Cristiano Ronaldo. “Ele é muito diferente. É o melhor de todos os tempos”, afirmou.

O ponta de lança, que sempre quis ser jogador de futebol, vive o dia-a-dia sem qualquer obsessão pelo salto para um patamar maior do desporto rei, mas com a certeza de que “todos os dias” procura ser mais e melhor jogador.

Foto de Ruben Teresinho