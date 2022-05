Bruno Souza resolveu para o Sendim

O jogador foi mesmo eleito o homem do jogo. Um prémio especial depois de uma época pautada por lesões. “Esta conquista é inesquecível, ainda mais para mim que tive duas lesões e consegui recuperar para hoje dar tudo em campo. É incrível este troféu por tudo o que passei, desde estar longe da família e a questão das lesões”.

Bruno Souza, de 24 anos, chegou à formação do concelho de Miranda do Douro na época passada, após a passagem pelo Pinhalnovense, do Campeonato de Portugal, mas acabou por não se estrear, pois o campeonato terminou à nona jornada devido à pandemia.

O ponta de lança quer voltar a jogar nos patamares nacionais do futebol e acredita que as boas exibições esta temporada e a prestação na final da taça vão ajudar. “Quando vim para Portugal vim para o Campeonato de Portugal e tive de dar um passo atrás. Vim para o distrital para mostrar meu talento e o meu trabalho. Tenho todas as condições para jogar no nacional, mas é uma coisa de cada vez”.

Esta não é a primeira passagem do atacante pelo nosso país. Em 2015, ainda júnior, representou o SL Marinha, da Marinha Grande.