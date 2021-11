Buscas nos Comandos e em escolas da PSP e GNR por suspeitas de tráfico de diamantes

As operações surgem pelo alegado tráfico de diamantes em missões portuguesas na África. Segundo avançou a TVI, os militares terão aproveitado missões militares na República Centro Africana, ao abrigo da ONU, para traficar diamantes, algum ouro e droga. Os suspeitos aproveitariam o facto de os aviões militares não estarem sujeitos a vigilância para trazer as pedras e metais preciosos para a Europa, que depois vendiam. A investigação está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e também há suspeitas da existência de tráfico de armas. A associação criminosa integrará comandos e ex-comandos, alguns dos quais, actualmente eram formandos da PSP e da GNR. Além de Bragança, as buscas concentram-se em Vila Real, Faro, Lisboa e Porto, assim como locais de formação em Torres Vedras, Queluz e Portalegre. A PJ confirmou a execução de 100 mandados de busca, 95 domiciliárias e cinco não domiciliárias, e dez detenções no âmbito da “Operação Miríade”. As investigações contaram com a participação de cerca de 320 inspetores e peritos.