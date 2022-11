C.A. Macedo de Cavaleiros é vice-campeão da zona norte e campeão distrital de corta-mato

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros conquistou, este sábado, o título de campeão distrital da Associação de Atletismo de Bragança e o de vice-campeão da zona norte de corta-mato.

Numa prova realizada nos terrenos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, junto à Praia Norte, em Viana do Castelo, a equipa macedense fez-se representar por 11 atletas com destaque para o terceiro lugar de Rui Muga na classificação geral e o quarto, em femininos, da veterana Lucinda Moreiras, a mais recente contratação do Macedo, que foi primeira classificada em veteranas 50.

No top 10 ficaram ainda José Carvalho (4º), Nuno Pereira (5º) e Pedro Rodrigues (7º).

Carlos Ferreira, Carlos Carneiro, Tiago Valente, João Chumbo, Artur Costa e Hélder Deveza também representaram as cores co CAMC.

Nesta prova, para a classificação colectiva apenas contava a prestação de três atletas. “É um grande segundo lugar tendo em conta que apenas contavam para a classificação colectiva três elementos. Para terem a noção da grandeza desta conquista, se fossem quatro atletas a contar ficaríamos em primeiro lugar da zona norte”, referiu João Chumbo, atleta e responsável da secção de atletismo do CAMC.

A equipa macedense repetiu o feito da época passada. “Mantivemos o título do ano passado. Todos deixaram o que tinham na lama do percurso. Não podia pedir mais a nenhum dos nossos atletas. Além disso fomos campeões distritais, que é sempre um título que engrandece ainda mais o nosso clube”, concluiu.

O Campeonato do Norte de Corta-Mato foi organizado pela Associação de Atletismo de Viana do Castelo para atletas oriundos das seleções de Associações Regionais que integram a Zona Norte (Braga, Bragança, Porto, Vila Real e Viana do Castelo).

No próximo dia 27 de Novembro, o C.A. Macedo de Cavaleiros participa no Campeonato Nacional de Corta-Mato na Amora, Seixal.

Foto de CAMC