CAB de garra garante triunfo difícil na primeira jornada do Inter-Regional

Foi um triunfo difícil mas moralizador para a formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança, que iniciou, este domingo, o Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga com uma vitória por 2-3 frente ao Dumiense e com reviravolta no resultado.

As brigantinas estiveram a perder por 0-2, a formação da casa venceu os dois primeiros sets por 26-24 e 25-18, e conseguiram dar a volta ao marcador com “muita maturidade e consistência”, como destacou o técnico Pedro Jacinto.

A formação do CAB reagiu e venceu os três sets seguintes por 19-25, 22-25 e 14-16, garantindo a vitória. “Era um jogo que se antevia difícil. Tivemos baixas de última hora para o jogo, o que nos limitou. Entrámos com dificuldades em adaptar-nos, já que tivemos de adaptar o nosso sistema defensivo. A equipa da casa venceu o primeiro set e o segundo. Depois, com uma atitude herculana conseguimos dar a volta”, salientou o treinador.

O triunfo na jornada inaugural serve de motivação ao grupo, que têm como grande objectivo a qualificação para o nacional, à semelhança da temporada passada. “Saímos de Dume felizes com o resultado e com motivação para continuar a trabalhar. É, sem dúvida, uma entrada forte nesta fase de apuramento”.

O próximo jogo das brigantinas, o segundo do Inter-Regional está marcado para o próximo domingo, dia 30 de Outubro, em casa frente ao Volei Clube de Viana.