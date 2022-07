CAB encerra época com Torneio de Hóquei em Patins

Promover a prática do hóquei em patins e o convívio entre os atletas de diferentes contextos desportivos é objectivo do Torneio do Clube Académico de Bragança, que está marcado para os próximos dois dias, sábado e domingo, no Pavilhão Arnaldo Pereira.

Participam 17 equipas de oito clubes, portugueses e espanhóis, nos escalões de escolares, sub-13, sub-15 e sub-17. “Olhamos para este torneio em duas vertentes, uma que permite aos nossos atletas confraternizar num esquema mais lúdico mas também competitivo e a outra que serve para assinalar o encerramento da época”, referiu Luís Mesquita, responsável pela secção de hóquei em patins do CAB.

Nos últimos anos, as equipas de hóquei e patins do Clube Académico de Bragança participam nos distritais da Associação de Patinagem do Porto, provas que conferem experiência aos jovens hoquistas. “O Clube Académico tem feito um esforço para proporcionar momentos de competição aos seus atletas, neste caso no Porto. A participação nos campeonatos distritais permite aos jogadores terem contacto com outras dinâmicas desportivas no sentido de crescerem desportivamente e como pessoas”.

C.A. Bragança, Hóquei Clube de Viseu, Associação Desportiva Sanjoanense, Escola Desportiva de Viana do Castelo, AD Valongo, Vila Praia de Âncora, CH Compostela e Gijón HC são os clubes presentes na iniciativa.

O Torneio de Hóquei em Patins do Clube Académico de Bragança começa amanhã, às 09h00, com o jogo do escalão de escolares entre C.A. Bragança e CH Compostela. A prova termina no domingo, às 17h00.