CAB entra a vencer no Campeonato Nacional de Voleibol

Foi um jogo muito disputado e com um final feliz para a formação de cadetes do Clube Académico de Bragança, vitória categórica por 1-3.

Frente a um dos emblemas com pergaminhos na modalidade, as brigantinas não se deixaram intimidar até porque no Inter-Regional já tinham colocado as minhotas em sentido com um triunfo por 3-2 na segunda volta da competição.

“Foi um jogo difícil, mas conseguimos vencer. Deu para perceber que as nossas atletas estão motivadas para entrar da melhor forma neste campeonato. O adversário dificultou ao máximo o nosso trabalho, conseguimos estar bem nas fases decisivas de todos os sets e isso reflecte-se nos parciais”, disse ao Nordeste o técnico, Pedro Jacinto.

O CAB começou por vencer o primeiro set por 24-26 e a equipa da casa igualou ao vencer o segundo set por 26-24. Depois, no terceiro e quarto set a formação transmontana venceu por 23-25 e 27-29, respectivamente.

O triunfo fora de portas dá motivação à equipa que já está com o pensamento no próximo jogo com o Leixões SC. “Estamos satisfeitos. Era importante vencer na primeira jornada. Já conhecíamos o adversário e fizemos bem o trabalho de casa. Agora é começar a preparar o jogo como Leixões para estar no nosso melhor”, afirmou.

Na próxima jornada, marcada para o dia 27 de Fevereiro, o Académico de Bragança realiza o primeiro jogo em casa para o nacional frente ao Leixões Sc.