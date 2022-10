CAB já conhece adversários nos regionais de voleibol

Já estão definidas as séries das competições regionais de voleibol feminino. O Clube Académico de Bragança (CAB) vai participar em iniciados no distrital da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes, juntamente com SC Peso da Régua, SC Vila Real, Os Valpacinhos e AC Vila Real e Benfica.

Para Pedro Jacinto, técnico do CAB, o número de equipas é “bastante positivo”. “É bom sabermos que temos cinco equipas neste escalão para dar continuidade à modalidade na nossa região. Depois, é uma série que nos agrada pelo facto de nos permitir controlar os custos de deslocação”, referiu.

Quanto à equipa de juvenis volta a integrar os quadros competitivos da Associação de Voleibol de Braga. O objectivo é igual ao da época passada, garantir o apuramento para o nacional, apesar de Pedro Jacinto antever dificuldades. “Voltarmos a competir em Braga traz-nos a nostalgia da época anterior. A demonstração de forças no nosso torneio permite-nos sonhar com o apuramento para o nacional”, afirmou.

Os calendários de jogos ficam definidos no dia 11 de Outubro e as competições começam nos dias 22 e 23 também deste mês.