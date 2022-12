CAB mostra capacidade de reacção e termina o ano a vencer

O Clube Académico de Bragança somou, este domingo, a quarta vitória consecutiva no Campeonato Inter-Regional de Juvenis Femininos da Associação de Voleibol de Braga.

As brigantinas jogaram nas Taipas onde venceram o CARTaipense por 1-3 com os parciais de 25-22, 16-25, 21-25 e 20-25.

No entanto, o jogo não começou bem para a equipa treinada por Pedro Jacinto, pois perdeu o primeiro set. Foi necessária uma reacção consistente para dar a volta ao resultado. “Um jogo mais uma vez com uma entrada demorada. Deixamos fugir o primeiro set, depois mostrámos a nossa consistência no segundo e a partir daí foi gerir um bocadinho o resultado. Nesta fase estamos a entrar mais calmos e demoramos um pouco a reagir. Vamos aproveitar a pausa para trabalhar esses pormenores”, referiu o treinador.

Apesar de o CARTaipense estar na cauda da tabela, é penúltimo, não foi um jogo fácil para o CAB. “Foi um jogo muito disputado, um excelente jogo, foram duas horas para jogar quatro sets”.

O CAB termina o ano no terceiro lugar com 25 pontos e regressa à competição já em 2023. No dia 7 de Janeiro, as brigantinas jogam fora com o SC Braga.