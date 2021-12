CAB quebra “tradição” e vence pela primeira vez em Famalicão

Embalada pelo triunfo alcançado frente ao CARTaipense, na quarta-feira, a formação de cadetes do Clube Académico de Bragança (CAB) somou, este sábado, o segundo triunfo consecutivo, 0-3 frente ao AVC Famalicão, na jornada 8 do Campeonato Inter-Regional de Cadetes femininos da Associação de Voleibol de Braga.

É um resultado especial para as brigantinas já que é a primeira vez que conseguem um triunfo em casa do emblema de Vila Nova de Famalicão. “Trata-se de um campo difícil e onde nunca tínhamos ganho. Vencemos o nosso adversário mais directo e estamos a sete pontos do AVC. Foi um jogo difícil e com algumas baixas. Fizemos um trabalho ajustado para reverter o 2-3 que tínhamos sofrido em casa na primeira volta”, disse Pedro Jacinto, técnico do CAB.

Para garantir a vitória fora de portas, as brigantinas tiveram que realizar “um jogo de paciência, especialmente a nível defensivo, e esperar pelo erro da formação adversária”, destacou o treinador.

O CAB ocupa o quarto lugar e quer qualificar-se para a fase nacional. Pedro Jacinto quer subir um pouco mais na tabela. “Acreditamos que o nosso lugar não é o quarto e queremos subir mais um pouco”, afirmou.

No próximo sábado, dia 18, o Clube Académico de Bragança joga em casa com o Vitória SC, segundo classificado da competição.