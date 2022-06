CAB recebe etapa regional do Voleibol Kinder Cup

A etapa serve de qualificação para o nacional. “Esta é a fase regional com clubes de Trás-os-Montes e depois será jogada a fase nacional no fim-de-semana seguinte”, explicou Zélia Fonseca, responsável pela secção de voleibol do CAB.

O Académico de Bragança vai competir com 19 duplas femininas em vários escalões. O Kinder Cup promove a prática do voleibol. “Vamos levar a jogo as nossas minis, que é a primeira vez que vão competir se bem que algumas já participaram no Gira Volei. Estas actividades promovem claramente a modalidade”.

Voleibol Kinder Cup está marcado para sábado, com início às 09h30, no recinto das Piscinas do Académico de Bragança e vai contar com cerca de 80 atletas, em representação do CAB, SC Vila Real e CV Peso da Régua.

A fase regional qualifica as duplas para o nacional, que se realiza no dia 25 deste mês, em local a definir.