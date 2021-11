CAB soma triunfo categórico

A jogar em casa, as brigantinas somaram um triunfo categórico por 3-0 frente ao Voleibol Clube de Viana com os parciais de 25-18, 25-16 e 25-18, na terceira jornada do Campeonato Regional/Inter-Regional de Cadetes Femininos da Associação de Voleibol de Braga.

É um resultado moralizador, depois de duas derrotas consecutivas. “Depois de dois jogos com um sabor amargo no resultado final, 2-3 frente ao AVC e 2-3 frente ao Vitória de Guimarães, hoje demos uma resposta positiva e uma vitória esclarecedora”, disse Pedro Jacinto, técnico do CAB.

O crescimento da equipa é notório e o técnico elogia o espírito de equipa. “À medida que o campeonato avança às sensações são cada vez mais positivas. As nossas atletas têm um escasso número de jogos e essa falta de experiência por vezes funcionou contra nós. Hoje, a atitude foi geral e não havendo um destaque individual evidente todas se sacrificaram a favor do colectivo e o resultado foi positivo”.

O Clube Académico de Bragança termina a terceira jornada com 5 pontos e na próxima ronda, marcada para o dia 27 de Novembro, joga fora com o Dumiense FC.