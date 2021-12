CAB soma triunfo categórico em Caldas das Taipas

As brigantinas estão numa fase ascendente e a prová-lo está o triunfo alcançado, esta quarta-feira, fora de portas, com o CARTaipense por 0-3, na jornada 7 do Campeonato Inter-Regional de Cadetes Femininos da Associação de Voleibol de Braga.

A equipa treinada por Pedro Jacinto já tinha deixado bons indicadores frente ao SC Braga, em casa, apesar da derrota, e hoje resultou numa vitória. E não foi um resultado qualquer. O CAB somou um triunfo no dia do 53º aniversário do clube e num campo “onde nunca tinha vencido”, como destacou o treinador. “Vencemos com algumas baixas, as jogadoras estão em época de testes e algumas lesionadas, mas foi um jogo em que demos oportunidade a todas as jogadoras para terem um momento dentro de campo”, acrescentou.

O CAB venceu com os parciais de 14-25, 14-25 e 16-25. As brigantinas ocupam o quarto lugar e estão na luta pelo apuramento para o nacional. “Está cada vez mais próximo e possível a qualificação para o nacional, mas não estamos obcecados por isso. Vamos continuar a trabalhar”.

No próximo sábado, dia 11, o Clube Académico de Bragança joga fora com o AVC Famalicão na jornada 8 do Inter-Regional, que marca o início da segunda volta do campeonato.