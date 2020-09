Calendário de jogos do Campeonato de Portugal definido

O pontapé de saída do Campeonato de Portugal está marcado para o dia 20 de Setembro.

No que diz respeito às equipas do distrito de Bragança em prova na série A, o Grupo Desportivo de Bragança inicia a competição fora de casa com o Braga B, o S.C. Mirandela recebe o Cerveira e o Vimioso desloca-se ao terreno do Vidago.

O primeiro dérbi distrital está agendado para a terceira jornada (18 de Outubro), joga-se o SC Mirandela - Vimioso. Na quarta jornada, a 25 de Outubro, o GD Bragança joga em casa com o Mirandela. Já na sétima jornada (29 de Novembro) o Vimioso defronta o GD Bragança.

No que diz respeito às restantes equipas transmontanas da série A, o Montalegre mede forças com a formação vizinha do Pedras Salgadas na jornada inaugural.

Na série B o MOndinense recebe o Pevidém e na série C o S.C. Vila Real viaja à Madeira para jogar com a União.

Esta época, o Campeonato de Portugal foi reestruturado e vai contar com oito séries de 12 clubes cada, num total de 96 participantes.

No final da fase regular, que conta com 22 jornadas, os primeiros classificados de cada série vão disputar a fase de subida à 2ª Liga, que tem início a 18 de Abril de 2021. As oito equipas são divididas em dois grupos e os vencedores de cada série sobem à liga profissional. A final da prova está marcada para 30 de Maio. Os restantes seis emblemas sobem à 3ª Liga, a nova competição da FPF para 2021/2022.

A essas seis juntam-se mais 32 participantes, definidos ainda na primeira fase do Campeonato de Portugal. Trata-se de todos os segundos, terceiros, quartos e quintos classificados das oito séries. Descem aos distritais os últimos quatro classificados de cada série.