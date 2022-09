Calendário de Jogos do Campeonato Distrital de Futsal definido

Já está definido o calendário de jogos do Campeonato Distrital de Futsal AMP Construção Civil e Obras Públicas, época 2022/2023. Participam 10 clubes com destaque para o regresso dos Pioneiros de Bragança e as estreias do Clube Desportivo de Miranda do Douro e do G.D. Sendim.

O pontapé de saída da prova é dado no dia 7 de Outubro com os seguintes jogos em agenda:

GD Torre Dona Chama - AR Alfandeguense

Pioneiros de Bragança - CD Miranda do Douro

SC Moncorvo - Vimioso

GD Sendim - E.F. Arnaldo Pereira

CSP Vila Flor - ACRD Ala

Também esta noite ficaram definidos os jogos da Taça Distrital de Futsal. A primeira mão da pré-eliminatória joga-se no próximo dia 4 de Novembro com as seguintes partidas:

SC Moncorvo - Pioneiros de Bragança

GD Torre Dona Chama - AR Alfandeguense

A segunda mão joga-se no dia 2 de Dezembro.

Da pré-eliminatória ficam isentos o GD Sendim, CSP Vila Flor, ACRD Ala, E.F. Arnaldo Pereira, Vimioso e CD Miranda do Douro.

Nos quartos-de-final, o vencedor do encontro entre SC Moncorvo e Pioneiros de Bragança defronta o GD Sendim, o vencedor da partida entre GD Torre Dona Chama e AR Alfandeguense joga com o CSP Vila Flor. Em agenda ainda a ACRD Ala - EF Arnaldo Pereira e CD Miranda do Douro - Vimioso.

A final-four joga-se nos dias 3, 4 e 5 de Março de 2023.