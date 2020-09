Calendário de jogos do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futsal já está definido

No que diz respeito às equipas transmontanas em competição, na série A há dérbi transmontano na jornada inaugural, marcada para o dia 10 de Outubro. O Grupo Desportivo Macedense joga fora com os Amigos de Cerva.

O Valpaços defronta o Nun´Álvares e Carrazedo Montenegro defronta o Gondarém.

Na série B, o CSP Vila Flor estreia-se no nacional fora de portas com o Arsenal Maia e o Mogadouro desloca-se a Paços de Ferreira.

Na série C, o CASC Freixo participa pela primeira vez no campeonato e no pontapé de saída da competição recebe a ADC Bairros. Quanto aos Amigos Abeira Douro jogam em casa com Fiães e o Tabuaço defronta o Sangemil.