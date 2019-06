Calendários definidos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já divulgou os calendários das competições de futebol e futsal para a época 2019/2020.

O Campeonato de Portugal que vai contar com seis equipas transmontanas – G.D. Bragança, S.C. Mirandela, S.C. Vila Real, Pedras Salgadas, Montalegre e Chaves Satélite – e tem início agendado para o dia 18 de Agosto. Dos seis emblemas referidos em prova só o SC Vila Real fica na série B sendo que os restantes vão integrar a série A.

Quanto à Taça de Portugal arranca a 1 de Setembro com a primeira eliminatória.

No que diz respeito aos campeonatos de formação, o nacional de juniores tem pontapé de saída agendado para o dia 10 de Agosto, sendo a A.F. Bragança representada pelo F.C. Carrazeda, o nacional de juvenis começa a 18 de Agosto, com o G.D. Bragança a representar o distrito, e o nacional de iniciados tem início a 25 de Agosto, sendo que neste escalão o representante da A.F. Bragança é a ADSP Vale do Conde.

Nas provas femininas, o Campeonato Nacional de Juniores de futebol 9 começa a 12 de Outubro e a AFB faz-se representar pela AD Paredes.

Em relação ao futsal o Campeonato Nacional da 2ª Divisão começa no dia 21 Setembro e conta com seis clubes transmontanos: Pioneiros de Bragança, Grupo Desportivo Macedense, Clube Académico de Mogadouro, Amigos Abeira Douro, Carrazedo de Montenegro e Amigos de Cerva.