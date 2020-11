Caló deixa comando técnico do Vila Flor SC

“O Vila Flor SC informa a saída de Carlos Lavrador, "Caló", do comando técnico da sua equipa principal. A decisão partiu do treinador após a derrota no jogo contra o Sendim, terceira esta temporada”, lê-se no comunicado no facebook do clube.

A direcção vilaflorense agradece ainda “todos os serviços prestados e profissionalismo” do treinador de 58 anos.

Caló chegou esta temporada ao Vila Flor SC depois de ter orientado o Vidago e as equipas de formação do G.D. Chaves.

Os maus resultados terão levado o treinador a deixar o cargo. Em três jogos já realizados no campeonato distrital o Vila Flor SC soma outras tantas derrotas, 3-0 com o Carção, 0-1 frente ao Rebordelo e 0-1 com o Sendim.

O novo treinador será conhecido ainda esta semana.