Câmara de Miranda garante transporte gratuito a todos os doentes oncológicos

A câmara de Miranda do Douro vai assegurar gratuitamente o transporte para consultas e tratamentos a todos os doentes oncológicos do concelho. Esta medida surge porque, segundo explicou o presidente da câmara, nos últimos anos, o número de doentes oncológicos tem aumentado e, consequentemente, as deslocações também têm sido cada vez mais. “Decidimos regulamentar o sistema e apoiar estas pessoas”, esclareceu Artur Nunes, avançando que o levantamento do número de doentes que poderão beneficiar do apoio “já está feito”. “Já fazíamos o apoio ao rastreio e achamos que a melhor forma é apoiar todas as famílias que precisem”, avançou ainda o presidente. O transporte será realizado em articulação com as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Miranda e de Sendim. Para já, segundo Artur Nunes, ainda não está definida a verba para o apoio porque é necessário perceber quantos quilómetros poderão, em média, ser percorridos e com que frequência as deslocações têm que ser realizadas. Ainda assim, o autarca de Miranda do Douro assinalou que “o regulamento já está aprovado” e que “o transporte gratuito começará ainda este ano”. Na maioria dos casos, as deslocações realizam-se aos centros oncológicos do Porto e de Vila Real, mas o transporte também será garantido a outras unidades, nomeadamente à de Coimbra e a Lisboa. “São grandes distâncias, em qualquer caso”, vincou Artur Nunes, que assinalou que, em altura de pandemia, há restrições no que toca ao acompanhaDebate sobre intervenção do PCP pela coesão e desenvolvimento aconteceu em Mirandela mento dos doentes e, desta forma, poderão também ter outro tipo de seguimento. “As pessoas iam sozinhas ou pediam a familiares para as acompanhar. Desta forma conseguimos garantir que não vão sozinhas”, esclareceu.