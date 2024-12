Câmara de Mogadouro vai subsidiar amas familiares para angariar trabalhadoras porque há 15 crianças sem resposta

Cerca de 15 pais de Mogadouro não têm onde deixar os filhos. A solução passa por um dos membros do casal deixar de trabalhar ou entregar as crianças a algum familiar que tenha disponibilidade para tomar conta dos mais pequenos. Em causa está a falta de vagas na creche e nas amas familiares, as únicas respostas que existem no concelho para acolher crianças até aos três anos, ambas da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro.

