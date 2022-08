Camará é o décimo reforço do Grupo Desportivo de Bragança

Chama-se Carfalá Camará, tem 21 anos, e a mais recente contratação do Grupo Desportivo de Bragança para a temporada 2022/2023.

O ponta de lança, que também joga a extremo, iniciou a época passada no Canedo, onde realizou 23 jogos e apontou quatro golos, e terminou no Peniche, com um total de nove encontros, entre a equipa principal e a A.

Carfalá Camará também já vestiu a camisola do Arronches Benfica e Vazim. Fez formação no clube da Póvoa de Varzim e também no Sp. Espinho

Camará é o décimo reforço dos brigantinos neste defeso.

