Câmara Municipal de Vimioso foi alvo de um ataque informático

Documentos da autarquia foram encriptados e ao longo dos últimos dias não era possível aceder a várias informações e sistemas. “Os serviços de informática verificaram que havia intromissão no nosso sistema e acabámos por verificar que muita da nossa informação tinha sido encriptada, ou seja, ficámos sem acesso à informação. Contactámos as autoridades judiciárias que deram como sugestão contratar uma empresa da área no sentido de nos ajudar a recuperar ou desencriptar essa informação”, confirmou o presidente da câmara, Jorge Fidalgo, que afirma que apesar de todas as medidas de segurança de que a câmara tinha conhecimento “estavam tomadas”, mas “terá de haver outras medidas e mesmo com outras medidas a autarquia não fica totalmente segura”.

O autarca lamenta a situação até porque há muitos serviços e procedimentos administrativos que estão impedidos de se realizar neste momento. “Causa um grande transtorno à câmara municipal, porque não podemos fazer processamentos administrativos diários normais numa autarquia, os procedimentos administrativos e financeiro não estão a funcionar porque o sistema está bloqueado, pagamentos, recebimentos, liquidar facturas, tudo o que esteja dependente das plataformas informáticas não podemos, fazemos o mínimo dos mínimos manualmente, o absolutamente necessário. Mas nem podemos, por exemplo, fazer contratação, porque não podemos fazer cabimentos”, referiu.

O autarca afirma que não foram contactados por nenhum pirata informático ou hacker, nem foi pedido qualquer pedido de resgate. “Estamos é a desenvolver esforços no sentido de se verificar se é possível recuperar a informação, se for o episódio fica sanado. Senão teremos de recorrer a outro tipo de serviço para que possamos de outra forma recuperar a informação”, afirmou Jorge Fidalgo que espera que, ainda nos próximos dias, o sistema e informação sejam completamente recuperados, já que o problema está a penas em parte resolvido.

Depois de recuperar a informação, o município pretende tomar medidas de maior segurança para não enfrentar novamente uma situação desta natureza.