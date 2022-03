CAMIR coloca três xadrezistas no top 30 do Campeonato Nacional de Jovens

O emblema de Mirandela participou nos Campeonatos Nacionais de Jovens de Rápidas. João Freitas, Martim Conde e Rodrigo Ermida, que disputaram o título na faixa etária de sub-14, representaram o CAMIR e conseguiram terminar no top 30 da competição.

Martim Conde alcançou o 20.º lugar, com 4 pontos, Rodrigo Ermida foi 24.º, também com 4 pontos, e João Freitas terminou no 27.º lugar, com 3,5 pontos. Os três estrearam-se em provas nacionais.

“Estamos satisfeitos com as prestações individuais dos nossos jovens. Todos eles apresentaram-se com um bom nível de jogo e, apesar da longa viagem até Pombal, demonstraram espírito competitivo e vontade de ganhar e aprender mais”, referiu Paulo Afonso, presidente do CAMIR.

O responsável do CAMIR considera fundamental a participação dos jovens xadrezistas neste tipo de provas nacionais. “Esta foi a primeira competição nacional, deste género, que estes jovens disputaram e é, para nós, muito importante incutir um verdadeiro hábito de disputar as competições de jovens, tanto a nível distrital com a nível nacional”.

Os jovens são, para Paulo Afonso, “o pilar do clube” e garante que o clube vai fazer “todos os esforços” para que continuem a participar em provas nacionais, sendo que a próxima realiza-se de 10 a 14 de Abril, em Fátima.

Quanto aos Campeonatos Nacionais de Jovens de Rápidas 2021/2022, organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez, decorreu no Pombal, no passado sábado, Pombal, e contou com jovens, dos 8 aos 20 anos, que disputaram os títulos nacionais nas categorias de sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e sub-20.

Foto de CAMIR