CAMIR é bicampeão distrital de xadrez

O CAMIR discutiu o título com o Grupo Desportivo Macedense e ambos os clubes apresentaram duas equipas cada.

Os mirandelenses conseguiram somar mais pontos, 11 pontos, ficando perto do pleno. “Estamos satisfeitos com a conquista deste título. Mas, mais importante que a vitória, é o facto de Mirandela receber, novamente, uma prova de xadrez, desta vez de âmbito distrital, e conseguirmos ter um grande número de jovens a participar nesta competição. Por isso, temos que agradecer a todos os atletas que disponibilizaram o seu tempo para estarem em frente aos tabuleiros e dar os parabéns ao GDM por, tal como nós, continuarem a participar e a promover o xadrez nos nossos concelhos e no nosso distrito”, referiu Paulo Afonso, capitão de equipa do CAMIR.

O campeonato distrital foi a última da época 2021/2022, que ficou marcada pela participação no Campeonato Nacional da 3ª Divisão. Uma realidade competitiva distinta. “Esta foi uma época muito exigente para o CAMIR. Participámos no Campeonato Nacional da 3ª Divisão por equipas, onde sentimos algumas dificuldades e uma grande diferença na aposta que é feita no xadrez. Maioritariamente, disputamos jogos com equipas do distrito do Porto e Braga, que contam com grandes apoios, privados e públicos, e conseguem ter suporte para contar com treinadores de renome nas suas fileiras. Foi uma participação positiva, pois, além da experiência de jogo que demos aos nossos atletas, principalmente aos mais jovens, conseguimos trazer alguns bons exemplos para aplicar no nosso clube”.

E terminada a temporada, o clube de Mirandela já pensa próxima, que será novamente no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, com início já este mês, e na participação na Taça de Portugal de Xadrez 2022/2023.

Foto de CAMIR