CAMIR eliminado da Taça de Portugal de Xadrez

O Clube Amador de Mirandela (CAMIR) participou, no sábado, na Taça de Portugal de Xadrez.

No jogo dos 1/32 avos, realizado na Senhora da Hora, em Matosinhos, a equipa da cidade do Tua perdeu com a Escola de Xadrez do Porto – Colégio Efanor C, ficando afastada da competição.

Os mirandelenses perderam por um ponto. “Foi um jogo muito bem disputado contra uma boa equipa, onde a vitória poderia ter caído para qualquer um dos lados. Infelizmente para nós, não conseguimos conquistar o ponto que faltava e termina aqui a nossa participação nesta edição da Taça. Saímos com uma sensação agridoce, pois sabemos que fizemos um bom jogo, mas, faltando apenas um empate ou uma vitória para garantirmos a passagem”, disse Paulo Afonso, presidente do CAMIR.

Paulo Afonso, David Rodrigues, Nuno Magalhães e Miguel Moreira não conseguiram levar a melhor sobre a equipa da casa, terminando o jogo com o resultado de 2 ½ - 1 ½. Apesar de Paulo Afonso ter garantido a vitória na mesa n.º 1 e Miguel Moreira o empate na mesa n.º 4, o CAMIR não conseguiu garantir o ponto que faltava nas mesas 2 e 3.

No próximo sábado, o CAMIR regressa à competição na terceira jornada do Campeonato Nacional por Equipas da 3.ª Divisão, com a deslocação à cidade da Maia, para enfrentar a equipa do “O Amanhã da Criança”.