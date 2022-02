CAMIR soma primeiros pontos no Campeonato Nacional de Xadrez

O Clube Amador de Mirandela (CAMIR) recebeu, no sábado, o Vitória SC, na segunda jornada do Campeonato Nacional por Equipas da 3ª Divisão.

Diogo Correia, xadrezista do CAMIR, defrontou José Pedro Costa, do Vitória SC, na mesa 3. A partida terminou empatada, sendo o ponto em disputa foi repartido pelas duas equipas.

A conquista do primeiro ponto é um motivo de satisfação para o mirandelense. “Jogar em casa e conseguirmos conquistar os primeiros pontos contra o Vitória é um motivo de satisfação, mesmo que seja com um empate. Obviamente que pretendíamos surpreender e arrancar pontos em mais mesas, mas sabemos do enorme valor do adversário, que conta com vários jogadores mais experientes”, afirmou Diogo Correia.

Paulo Afonso, presidente do CAMIR e capitão da equipa, reconhece o enorme valor do adversário e acredita que o clube poderá trazer mais pontos nas próximas jornadas. “O VSC é a equipa da nossa série com a média de elo mais elevada, o que, em teoria, faz deles a equipa mais forte. Jogar em casa e abrir este regresso das competições nacionais de xadrez a Mirandela com meio ponto, frente à equipa mais difícil da nossa série, é positivo e espero que este resultado nos dê mais motivação para conquistarmos mais pontos, nas próximas jornadas”.

Nesta jornada, o CAMIR foi representado por Paulo Afonso, Nuno Magalhães, Diogo Correia e João Pedro Freitas.

No próximo sábado, o CAMIR desloca-se à Senhora da Hora, em Matosinhos, para defrontar a equipa “EX Porto-Colégio EFANOR C”, a contar para os 1/32 avos de final da Taça de Portugal de Xadrez.

Foto de CAMIR