CAMIR volta a apostar no atletismo

Depois do interregno de cinco anos, a secção de atletismo do Clube Amador de Mirandela vai ser reactivada.

A modalidade sempre foi uma referência do clube mirandelense. Paulo Machado, Hilário Ramos ou António Ferreira são alguns dos nomes grandes do atletismo que representaram o CAMIR. “Já procedemos à filiação na Federação Portuguesa de Atletismo, através da Associação de Atletismo de Bragança, que era a nossa pretensão desde que esta direcção tomou posse, depois de também termos reactivado o xadrez, após a pandemia”, referiu o presidente, Paulo Afonso, em entrevista à Rádio Terra Quente.

Nesta fase inicial, o CAMIR vai promover a modalidade nas escolas com o objectivo de captar atletas do Desporto Escolar. A competição fica para mais tarde. “Primeiro vamos fazer uma ligação estreita com o desporto escolar, nomeadamente na marcha, no salto em comprimento, no salto em altura, numa vertente mais formativa e depois, se assim se proporcionar, é que vamos para a parte competitiva”.

O CAMIR conta com 40 anos de história e pretende reactivar outras modalidades. “É o momento certo para avançarmos para outras modalidades. Começamos pelo atletismo, mas podem seguir-se outras que quer a sociedade, quer grupos de prática informal entendam, e se houver praticantes de outras modalidades que precisem de apoio, estamos cá para isso porque o CAMIR é um clube de modalidades não só de xadrez e atletismo, e a história fala por si”, adiantou.

Outrora, o CAMIR tinha uma oferta desportiva variada. Atletismo, xadrez, hóquei de campo e sala, beach tennis, montanhismo e BTT são as modalidade que já foram praticadas no clube.