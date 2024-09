Campanha de vacinação contra Gripe e Covid arranca com grande adesão nas farmácias

Pelo segundo ano consecutivo, as farmácias estão a administrar as vacinas contra a Gripe e a Covid-19. A campanha de vacinação gratuita arrancou na passada sexta-feira, para pessoas com mais de 60 anos, doentes crónicos, grávidas, bombeiros e profissionais de saúde e de estabelecimentos prisionais. As vacinas podem ser administradas nos centros de saúde, mas também nas farmácias, à excepção da vacina da Gripe com dose elevada para utentes com 85 ou mais anos, que só está disponível nos centros de saúde. Há pessoas que preferem ser vacinadas nas farmácias e, por isso, nos estabelecimentos de Bragança já se verifica uma grande afluência, com reservas feitas. Na Farmácia Cantarias, a directora técnica disse estarem a ser “bastante solicitados” para fazer marcação. “As pessoas vêem as farmácias como proximidade, também temos acessibilidade e nós também tentamos fazer o planeamento de acordo com a disponibilidade do utente”, destacou Juliana Silva. A vacinação nesta farmácia é feita, “de preferência”, mediante marcação. Por dia, esperam vacinar entre 20 a 24 pessoas. Segundo a responsável, para “esta primeira fase”, há vacinas suficientes. Receberam 140 vacinas contra a Gripe e 120 vacinas contra a Covid-19. O planeamento é feito semanalmente e “não se prevê que haja faltas de vacinas”, uma vez que irão estar disponíveis três tipos de vacina da Gripe. O ano passado, a Farmácia Cantarias administrou cerca de 600 vacinas contra a Gripe e outras cerca de 600 contra a Covid-19. A Farmácia Bem-Saúde é outra das farmácias aderentes em Bragança. O ano passado também o fez e queixou-se de ter vacinas insuficientes, mas este ano está a ser diferente. “A quantidade que veio é suficiente para esta semana e, portanto, vamos acreditar que não vai haver esse problema”, disse a directora técnica, adiantando que nesta primeira tranche receberam 150 vacinas contra a Covid-10 e outras 150 contra a Gripe. A campanha ainda não tinha começado e Eugénia Baptista disse já terem reservas. Embora admita que o grande pico de vacinação é em Outubro, há “muita gente” que quer ser já vacinado porque “daqui a uns dias começam as castanhas, depois vem a azeitona, e as pessoas vão para as aldeias e não querem voltar”. “Temos pessoas que só se querem vacinar contra a Gripe, mas a grande maioria das reservas que temos é de vacinas contra a Gripe e Covid”, rematou. O ano passado, esta farmácia administrou cerca de 1400 vacinas, 800 contra a Gripe e 600 contra a Covid-19. Segundo um estudo promovido pela Associação Nacional de Farmácias, apresentando em Junho, o ano passado, cerca de 70% dos vacinados preferiu fazê-lo nas farmácias. Ainda assim, o Serviço Nacional de Saúde está a enviar uma mensagem aos utentes com o agendamento da vacinação nos centros de saúde. Caso prefiram ser vacinados nas farmácias, devem avisar o centro de saúde onde estão inscritos. A campanha de vacinação arrancou na passada sexta- -feira e só terminará quando todas as vacinas disponíveis forem administradas. Prevê-se que possa durante até Fevereiro. O processo é feito numa articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e as farmácias aderentes, através de uma plataforma em comum onde estão identificadas as pessoas elegíveis para a vacinação gratuita.