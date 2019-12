Campeões de Estrada e XCM distinguidos em Mogadouro

A Associação de Ciclismo de Bragança fechou, no domingo, em Mogadouro, com chave de ouro a última temporada do Open Regional de Estrada e da Taça de XCM.

Além dos pódios de cada categoria e da consagração dos campeões regionais foram homenageados Carlos PireS, treinador do CC Macedo de Cavaleiros, Município de Mogadouro, Monóptero Bikers e Fernando Gonçalves, ciclista natural de Izeda.

Fernando Gonçalves “Joka” recebeu o prémio carreira e confessa que “não contava com esta distinção”. O ano de 2019 foi em grande para o ciclista do CTM Vila Pouca de Aguiar, que arrecadou o título nacional de XCM, sagrou-se campeão regional do Minho e da A.C. Vila Real, os três em Master 55.

Ainda na Taça de XCM, Nuno Pires recebeu o título de campeão regional de maratonas na categoria rainha, Elite/Sub-23. “É sempre bom receber o prémio de campeão na minha terra natal. Foi uma época de novos desafios”, disse o ciclista do Monóptero Bikers.

Outro mogadourense que se destacou na última época foi Sandro Teixeira, em representação do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros.

Sandro sagrou-se campeão regional de Estrada em cadetes masculinos e foi terceiro classificado na meia-maratona de XCM, na mesma categoria.

Entre os mais jovens, Gonçalo Beato sagrou-se campeão regional de juniores de XCM, pelo terceiro ano consecutivo, e conseguiu o segundo lugar no Open de Estrada. As provas distritais foram um bom treino para os nacionais e a Taça de Portugal. “Foi um ano de muito trabalho, aprendizagem e evolução”.

Depois da Volta ao Nordeste, em Abril, Mogadouro voltou a receber um grande evento de ciclismo. O município que quer continuar “a apoiar a modalidade” e os seus atletas, como frisou Joana Silva, vereadora do desporto da autarquia. “Nós como município temos prestado apoio ao desporto, neste caso ao ciclismo, ao Monóptero e à ACB. É um grande orgulho para nós ver mogadourenses como o Sandro e o Nuno no pódio”.

Volta ao Nordeste já tem data marcada

Descentralizar os eventos é objectivo da Associação de Ciclismo de Bragança. Para o presidente, Miguel Monteiro, só assim é possível “promover a modalidade”.

Um exemplo disso é a Volta ao Nordeste que tem percorrido vários concelhos em duas edições já realizadas. Em 2020, a já considerada prova rainha do ciclismo distrital, vai realizar-se de 25 a 27 de Abril.

O percurso ainda não foi apresentado, mas já se sabe que vai começar com um prólogo nocturno. A ACB quer envolver o máximo de municípios possível e para isso já apresentou a competição à CIM - Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes. “Apresentámos o projecto e estamos à espera de uma resposta em termos de apoio. A ideia é que a volta seja um promotor da região”, disse Miguel Monteiro.

Esta semana, a ACB vai reunir com os clubes para definir o calendário de provas para 2020. Certo é que a aposta nas provas de estrada e na formação de ciclistas vai ser maior, com a obrigatoriedade das escolas de ciclismo organizarem um encontro.

Também no próximo ano, o distrito de Bragança vai receber o Inter-Regional de Escolas. O encontro está marcado para o dia 26 de Abril, mas a data pode ser alterada já que coincide com a Volta ao Nordeste.

Lista de campeões

- Taça de XCM

Master 60

Paulo Esteves (CC Mirandela)

Master 55

João Pinto (BTT Clube de Chaves)

Master 50

João Ferreira (Team BTT Clube de Chaves)

Master 45

Paulo Oliveira (BTT Team Clube de Chaves)

Master 40

Luís Pereira (Marietel Cycling Team)

Master 35

Edgar Jesus

Master 30

António Lemos (CC Mirandela)

Elite Sub-23 Masculinos

Nuno Pires (Monóptero Bikers)

Cadetes Masculinos

Samuel Pires (CC Macedo de Cavaleiros)

Juniores Masculinos

Gonçalo Beato (Vinhais Extreme)

Master Femininos

Sílvia Costa (Mouzinho RT / Martos Pellets)

Elite Sub-23 femininos

Ana Silva (SerLima / ADL Serrelharia)

- Open Regional de Estrada

Master 60

Rodrigo Mendes (Velo Clube de Bragança)

Master 50

David Pires (Velo Clube de Bragança)

Master 40

Óscar Castro (UDAR Quinchães)

Master 30

Manuel Fernandes (UDAR Quinchães)

Elite / Sub-23 masculino

Bohdan Malanka (5300 BikeShop / Team Giant)

Juniores masculinos

Ricardo Palavra (CC Macedo de Cavaleiros)

Cadetes Masculinos

Sandro Teixeira (CC Macedo de Cavaleiros)