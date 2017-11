Campeões festejaram em Macedo de Cavaleiros

Depois de ter vencido o Open Regional de Estrada, Octávio arrecadou agora o título regional de XCM em Elite/sub-23. Uma época em grande para o ciclista da Vimont que concluiu o campeonato em casa, em Macedo de Cavaleiros, com uma vitória no BTT Azibo.

A prova foi organizada pelo Clube Ciclismo de Macedo e levou ao coração do nordeste transmontano mais de 200 participantes de várias localidades do norte do país.