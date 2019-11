Campeões mundiais de Kung Do Te consagrados em Mirandela

O Kung Do Te foi implementado em Portugal nos anos 70, através do Mestre Rui de Mendonça, um dos grandes mestres mundiais de artes marciais, e mistura técnicas de outras modalidades. Na sua base tem o karaté e o kung fu, tal como o MMA, e assemelha-se bastante com o Pankration.

A modalidade está a ganhar espaço e no passado fim-de-semana teve todas as atenções centradas em si e em Mirandela. A cidade do Tua recebeu, pela primeira vez, um Campeonato do Mundo de Kung Do Te. A prova contou com 60 participantes de quatro países (Portugal, Espanha, Brasil e Estados Unidos da América). O número só não foi maior por questões burocráticas. “Havia mais países que queriam participar mas tiveram problemas com os vistos”, explicou Jesus Novo da Associação Mirandelense de Artes Orientais.

Jesus Novo é o embaixador da modalidade a nível mundial e viu concretizada uma ambição antiga. “Há 12 anos que não tínhamos uma competição destas em Mirandela e foi muito importante trazermos este campeonato. Foi bem disputado com atletas de grande nível. Tivemos aqui atletas com títulos mundiais de MMA e vice-campeões”.

O mundial realiza-se de dois em dois anos e em 2021 há uma grande possibilidade de Mirandela voltar a receber a competição, como referiu José Sousa. “Há condições para voltar para Mirandela. Talvez o piso tenha que ser melhorado, mas de resto esteve tudo muito bem”.

Atleta de Mirandela sagra-se campeã do mundo

No lote de campeões o destaque vai para Leonor Belchior. A atleta da AMAO, natural de Mirandela, conquistou o título mundial de cadetes 59 kg.

Para Jesus Novo é uma vitória que não o surpreende. “Com o trabalho que ela tem realizado tudo levava a crer que ela ia ser campeã. A Leonor é uma grande atleta, está no caminho certo e tenho a certeza que ainda nos vai dar mais alegrias”.

E para quem gosta verdadeiramente da modalidade a distância, mesmo que seja de cerca d 7500 km, não trava a vontade de vencer. Sãos os casos de Gabriel Oliveira, que se sagrou campeão do mundo em seniores 58 kg, e Malú Correia, que conquistou o título mundial em 54 kg.

“Foi muito difícil vir para cá. Conseguimos na última semana e tivemos a ajuda de muitos familiares e amigos”, disse Gabriel.

Já Malú refere que o mais difícil foi a viagem de 30 horas. “Estou muito feliz. Foi uma viagem complicada de 30 horas, foi muito cansativo e, por isso, estamos muito felizes com esta vitória”.

O mundial foi organizado pela Federação Portuguesa de Kung Do Te e Associação Mirandelense de Artes Orientais, com o apoio do Município de Mirandela.