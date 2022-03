Campeonato de Portugal vai sofrer mudanças na temporada 2022/2023

A Federação Portuguesa de Futebol vai fazer ajustes no Campeonato de Portugal na próxima temporada.

Na reunião de direcção da FPF, realizada esta quinta-feira, foi aprovada a redução do número de clubes participantes no quarto escalão do futebol português. Sendo assim, na época 2022/2023, vão participar 56 equipas, em vez das 60 que disputam actualmente o campeonato, divididas por quatro séries de 14 clubes cada, de acordo com a localização geográfica, em vez das seis séries com 10 equipas, com o campeonato jogado a duas voltas.

Os seis últimos de cada uma das séries são despromovidos aos distritais, enquanto os dois primeiros de cada uma das quatro séries vão formar duas séries de quatro clubes cada, nas quais sobem à Liga 3 os dois primeiros classificados de cada uma.

As decisões aprovadas em reunião vão estar em consulta pública durante 30 dias, período durante o qual podem ser feitas propostas de alterações.