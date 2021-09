Campeonato de sub-23 e quadrangular de selecções distritais devem avançar em breve

Uma nova prova pode surgir em breve nos quadros competitivos da Associação de Futebol de Bragança. Trata-se do campeonato distrital de sub-23 de futebol e futsal.

A competição foi apresentada esta sexta-feira aos clubes, no sorteio dos jogos dos campeonatos distritais, e três emblemas já mostraram interesse em avançar: S.C. Mirandela, F.C. Mãe D´Água e ADSP Vale do Conde.

António Ramos não tem dúvidas que o campeonato de sub-23 vai ajudar “a aumentar o número de atletas federados” e dá oportunidade a jogadores sem espaço para jogar nos plantéis seniores.

O campeonato distrital de sub-23 também vai servir para aumentar o número de atletas federados da AFB, que a pandemia reduziu de 2392 (número alcançado até 2020) para 895 atletas.

Também em projecto está um quadrangular de selecções distritais que conta com a A.F. Bragança e as congéneres de Viseu, Guarda e SC Vila Real. “Queremos uma prova, neste caso seria um quadrangular, que nos permita mediatizar a competição e as nossas selecções”, destacou o presidente da A.F. Bragança.

A nova temporada vai começar com 12 equipas no distrital de futebol e 11 no futsal. António Ramos não podia estar mais satisfeito. “Aumentar o número de atletas e de clubes ainda em tempo de pandemia é óptimo. Queremos voltar a ter os números que tínhamos antes da pandemia”.

O destaque vai para os regressos do GD Moncorvo e F.C. Carrazeda de Ansiães no futebol. ACRD Ala, Escola Arnaldo Pereira e G.D. Mirandês preparam a estreia no futsal.