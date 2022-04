Campeonato Distrital ao rubro com apenas dois pontos a separar Bragança e Rebordelo

O campeonato distrital aproxima-se do fim e as grandes decisões estão guardadas para as duas últimas jornadas.

Na jornada 20, realizada este domingo, o Grupo Desportivo de Bragança não foi além de um empate sem golos no terreno do Grupo Desportivo Mirandês. A formação de Miranda do Douro somou o décimo jogo sem perder.

Os brigantinos viram o Rebordelo, que deu goleada (0-6) ao Carção, encurtar a diferença pontual. São apenas dois os pontos que separam agora as duas equipas.

Vinicius voltou a mostrar veia goleadora. O ponta de lança brasileiro do Rebordelo bisou frente ao Carção e já leva oito golos apontados. Os restantes tentos da equipa de Nuno Loureiro foram apontados por Mauro, Quintã, Governor e um autogolo da equipa da casa.

Quanto ao F.C. Vinhais recebeu e venceu o Vimioso por 4-1. Os vinhaenses mantêm-se firmes no terceiro lugar agora com 43 pontos. Lólis teve uma tarde inspirada ao apontar dois golos. Lico, de penálti, e Henrique Almeida também marcaram.

O golo solitário do Vimioso foi rubricado por Maicon. A temporada já terminou para a equipa de Eurico Martins pois antecipou os jogos das últimas duas jornadas com um empate a uma bola com o Vila Flor SC e um nulo com o F.C. Carrazeda.

Em Bragança, o G.D. Sendim venceu de forma folgada os Estudantes Africanos por 2-5. Gene, Diego Oliveira, Edilzo, que bisou, e Chael marcaram para a formação de André Irulegui. Eric Rodrigues e Danilo Fortes assinaram os golos dos Estudantes.

Vitória ainda para o Vila Flor SC por 2-1 frente ao F.C. Carrazeda. O FC Carrazeda esteve em vantagem com um golo de Flávio aos 29 minutos, Kenny Reis igualou aos 45’ e Pedro Vieira fez um autogolo, aos 69’, que deu o triunfo aos vilaflorenses.

Já no sábado, no jogo de abertura da jornada 20, o G.D. Moncorvo venceu o Argozelo por 1-0. Depois do nulo ao intervalo, o golo só surgiu na segunda metade, aos 49 minutos, com a assinatura de Falcão.

Foto de Duarte Pacheco