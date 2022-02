Campeonato Distrital de Futsal

A Escola Arnaldo Pereira registou uma subida significativa na tabela classificativa após o triunfo caseiro por 2-0 frente ao Grupo Desportivo Torre Dona Chama, terceiro classificado.

Os brigantinos ocupam agora a oitava posição com 14 pontos, os mesmos que o sexto classificado, o G.D. Mirandês, e o sétimo, a ACRD Ala.

No que diz respeito ao topo da tabela não há mexidas. O Sp. Moncorvo venceu, fora de portas, o CSP Vila Flor por 2-6 e continua na liderança do campeonato agora com 30 pontos.

Quanto ao Mogadouro sofreu para somar três pontos em Vimioso e continua na segunda posição. A equipa de Artur Pereira esteve a perder e ante do intervalo conseguiu igualar (1-1).

O segundo golo surgiu na segunda metade através de Samuel que confirmou a vitória dos mogadourenses.

Nos restantes encontros, o Mirandês perdeu em casa por 2-4 com o Alfandeguense e o Futsal Mirandela venceu o CASC Freixo por 4-10.

Na jornada 14 folgou a ACRD Ala.

Classificação

1-Sp.Moncovo 30 pontos

2-Mogadouro 28

3-GD Torre Dona Chama 18

4-Vimioso 18

5-Futsal Mirandela 15

6-GD Mirandês 14

7-ACRD Ala 14

8-Escola Arnaldo Pereira 14

9-CSP Vila Flor 13

10-Aldandeguense 13

11-CASC Freixo 3

Próxima jornada (25ª) - 11/03

Escola Arnaldo Pereira – ADCR Ala

Alfandeguense – GD Torre Dona Chama

Futsal Mirandela – GD Mirandês

Sp.Moncorvo – CASC Freixo

CA Mogadouro – CSP Vila Flor

Folga Vimioso