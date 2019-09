Campeonato Distrital de Futsal vai ter mais equipas

A confirmar-se este número o modelo competitivo será repensado. “O modelo em cima da mesa é das últimas temporadas com campeonato regular e depois play-off com oito equipas. Se se confirmarem as dez equipas teremos que recorrer ao play-off apenas com, quatro equipas”, explicou Sílvio Carvalho, director técnico distrital da A.F.B.

Para a nova temporada destaca-se o regresso do G.D. Torre Dona Chama, o F.C. Carrazeda e o Santa Comba da Vilariça que vai participar no distrital de futsal e futebol.

O Campeonato Distrital de Futsal tem pontapé de saída marcado para o dia 11 de Outubro e no dia seguinte, a 12, começa o distrital de futsal feminino com destaque para o regresso do GD Macedense.

Antes do início dos campeonatos distritais há Supertaça António Parente no dia 2 de Outubro, em Macedo de Cavaleiros. Em masculinos vão defrontar-se Pioneiros de Bragança e Vimioso e em femininos o troféu vai ser disputado por Pioneiros e Santo Cristo.