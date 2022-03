Campeonato Nacional de Canoagem regressa a Mirandela amanhã e domingo

É o segundo ano consecutivo que a cidade mirandelense acolhe a competição. As boas condições da localidade transmontana para receber o evento pesaram na decisão da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC). “Quando fizemos o balanço daquilo que foi a prova de 2021 com todas as restrições e medidas adicionais, devido ao contexto pandémico, consideramos que foi muito positivo, fomos muito bem recebidos, quer pelo Município quer pelo Clube Fluvial de Mirandela, e acho que o evento constituiu um excelente momento de promoção da modalidade”, afirmou Vítor Félix, presidente da FPC.

O líder da federação prevê um bom espectáculo desportivo pois Mirandela “tem excelentes condições para a prática de canoagem e de outras actividades náuticas e é uma grande instalação desportiva porque tem aquelas bancadas naturais que são as margens da cidade e penso que vamos ter um grande espectáculo”.

Este ano, é esperado mais público e estão ainda previstas pequenas alterações ao percurso. A partida dos participantes será feita junto à zona da praia fluvial em vez de ser junto à ponte como aconteceu em 2021.

A edição deste ano traz uma novidade, a participação de embarcações de Stand Up Paddle (SUPC).

Para a edição deste ano, a organização prevê a participação de 1000 canoístas, em representação de 50 clubes nacionais, onde se incluem alguns dos melhores atletas nacionais da modalidade, incluindo atletas olímpicos e de paracanoagem.

No ano passado, Fernando Pimenta (S.L. Benfica) venceu em K1 5000 metros seniores masculinos, revalidou o título nacional, e Teresa Portela, também do Benfica, triunfou em femininos. O Clube Náutico de Ponte de Lima foi o vencedor por equipas.

A organização é da Federação Portuguesa de Canoagem em parceria com a Câmara Municipal de Mirandela e com o apoio do Clube Fluvial de Mirandela.

A prova começa amanhã, às 09h30, com o Contra Relógio em K1 Cadete Masculino e termina no domingo, às 17h00, com a prova de K1 Sénior Masculino.