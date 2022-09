Campeonatos Nacionais de Ténis de Mesa masculinos com calendários definidos

Já estão definidos os calendários de jogos dos Campeonatos Nacionais de Ténis de Mesa masculinos, época 2022/2023. O sorteio realizou-se este domingo em Fátima.

O Clube Ténis de Mesa de Mirandela vai competir no patamar maior da modalidade, a 1ª Divisão, e na 2ª Divisão Zona Norte.

A formação principal do CTM, que vai militar na 1ª Divisão, vai iniciar o campeonato em casa com jornada dupla. No dia 18 os mirandelenses recebem o GDCS Juncal e n dia seguinte a AR Novelense.

A primeira fase termina no dia 27 de Maio de 2023 e os dois primeiros classificados apuram-se para as meias-finais do play-off, estando o primeiro jogo marcado para o dia 3 de Junho,

A primeira mão da final está agendada para o dia 17 de Junho.

O CTM Mirandela vai também competir na 2ª Divisão Norte. A equipa “B” do emblema da cidade do Tua defronta o GD Cibrão na jornada inaugural, marcada para o dia 1 de Outubro.